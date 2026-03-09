النائب محمد رعد: حذرنا من أنّ صبرنا على الاعتداءات له حدود ولم يحرك أحد ساكنًا إذ إنّه يهيء المناخ للانقضاض على المقاومة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك