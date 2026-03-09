رعد: سنقاتل العدو بأسنانا وأظافرنا حتى نخرجه من أرضنا التزامًا بواجبنا الشرعيّ وعليه فإنّ المقاومة سبقت إلى التنبيه إلى مخاطر إسرائيل وأسبقتها بعنصر المفاجأة

رعد: هدفنا إخراج العدو من أرضنا وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وعدم تعطيل إعادة الإعمار وعودة الأهالي ولا خيار آخر غير خيار المقاومة

النائب محمد رعد: حذرنا من أنّ صبرنا على الاعتداءات له حدود ولم يحرك أحد ساكنًا إذ إنّه يهيء المناخ للانقضاض على المقاومة