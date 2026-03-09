الأخبار
وسائل إعلام رسمية نقلا عن قائد القوات الجوية الإيرانية: اعتبارا من الآن فصاعدًا لن يتم إطلاق صواريخ برؤوس حربية يقل وزنها عن طن
2026-03-09 | 14:46
وسائل إعلام رسمية نقلا عن قائد القوات الجوية الإيرانية: اعتبارا من الآن فصاعدًا لن يتم إطلاق صواريخ برؤوس حربية يقل وزنها عن طن
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة
رعد: هدفنا إخراج العدو من أرضنا وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وعدم تعطيل إعادة الإعمار وعودة الأهالي ولا خيار آخر غير خيار المقاومة
0
17:57
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حاروف
17:56
القيادة المركزية الأميركية تقول الجيش الأميركي ضرب أكثر من 5000 هدف إيراني حتى الآن كما أنه ألحق أضرارا أو دمر 50 سفينة إيرانية
17:54
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأميركا من أراضيها ستتمتع ابتداء من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز
17:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة انصارية جنوبي لبنان
17:57
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حاروف
17:56
القيادة المركزية الأميركية تقول الجيش الأميركي ضرب أكثر من 5000 هدف إيراني حتى الآن كما أنه ألحق أضرارا أو دمر 50 سفينة إيرانية
17:54
إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأميركا من أراضيها ستتمتع ابتداء من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز
17:51
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة انصارية جنوبي لبنان
0
14:29
مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026
15:05
حجوزات وهمية وغرف فارغة وتعطيل كاميرات والـLBCI تكشف كيف تموّه القادة الإيرانيون في فنادق بيروت!
17:13
نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي: بعض الدول، بما فيها الصين وروسيا وفرنسا، تواصلت مع إيران بشأن وقف إطلاق النار وشرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان
17:20
ترامب: إيران كانت ستهاجم إسرائيل وقواعدنا بالشرق الأوسط قبل أن نهاجمها ولن نتوقف إلى أن يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو
0
15:19
رغم الاستقرار... الطقس البارد مستمر
15:13
المجلس الوطني للأسعار: رصد وتحرك في زمن التغيرات العالمية
15:10
اتفقوا على التمديد وتسابقوا على التبرير
15:05
حجوزات وهمية وغرف فارغة وتعطيل كاميرات والـLBCI تكشف كيف تموّه القادة الإيرانيون في فنادق بيروت!
15:04
ارتفاع أسعار النفط يدفع واشنطن للتحرك… والإفراج عن الاحتياطيات الإستراتيجية خيار قيد النقاش
15:03
العمال الأجانب ... هربوا من الحرب ولحقتهم !
15:02
تل أبيب بين المسار الدبلوماسيّ والتصعيد العسكريّ على جبهة لبنان
15:02
وزيرة الشؤون ووزير المالية يوضّحان المهام المنجزة في الأسبوع الأوّل من النزوح
15:01
اهالي بلدة علما الشعب تبلغوا بضرورة اخلائها… التفاصيل مع رئيس البلدية
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
07:59
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
14:18
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرية الأنصارية في جنوب لبنان
