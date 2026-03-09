وسائل إعلام رسمية نقلا عن قائد القوات الجوية الإيرانية: اعتبارا من الآن فصاعدًا لن يتم إطلاق صواريخ برؤوس حربية يقل وزنها عن طن

رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة

رعد: هدفنا إخراج العدو من أرضنا وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وعدم تعطيل إعادة الإعمار وعودة الأهالي ولا خيار آخر غير خيار المقاومة