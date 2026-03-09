رعد: ليس لدينا أي خيار غير المقاومة

أوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ هدف المقاومة هو إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى ووقف اعتداءاتها وعدم تعطيل إعادة الإعمار وعودة الأهالي.



وقال رعد: "ليس لدينا أي خيار غير المقاومة وقدرنا أن نتحمل في سبيل نصرة هذا الموقف وكل الصبر على الخسائر والتضحيات وتدمير البيوت والقرى والنزوح والجوع والمبيت من دون مأوى ونصبر على من يخطئ بحقنا ممن نعتبره شريكًا في وطننا".



وأضاف: سنقاتل العدو بأسنانا وأظافرنا حتى نخرجه من أرضنا التزامًا بواجبنا الشرعيّ وعليه فإنّ المقاومة سبقت إلى التنبيه إلى مخاطر إسرائيل وأسبقتها بعنصر المفاجأة".



وحذّر من أنّ "صبرهم" على الاعتداءات له حدود ولم يحرك أحد ساكنًا إذ إنّه يهيء المناخ للانقضاض على المقاومة.