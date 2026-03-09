نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي: بعض الدول، بما فيها الصين وروسيا وفرنسا، تواصلت مع إيران بشأن وقف إطلاق النار وشرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان

