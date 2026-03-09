ترامب: إيران كانت ستهاجم إسرائيل وقواعدنا بالشرق الأوسط قبل أن نهاجمها ولن نتوقف إلى أن يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو

ترامب: إيران كانت تعتبر دولة قوية لكننا سحقناها تماما وكان على إيران أن تستسلم قبل يومين ولم يتبق لديها أي شيء

ترامب: إيران كانت تعتبر دولة قوية لكننا سحقناها تماما وكان على إيران أن تستسلم قبل يومين ولم يتبق لديها أي شيء

نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الرسمي: بعض الدول، بما فيها الصين وروسيا وفرنسا، تواصلت مع إيران بشأن وقف إطلاق النار وشرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان