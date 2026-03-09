القيادة المركزية الأميركية تقول الجيش الأميركي ضرب أكثر من 5000 هدف إيراني حتى الآن كما أنه ألحق أضرارا أو دمر 50 سفينة إيرانية

إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد سفراء إسرائيل وأميركا من أراضيها ستتمتع ابتداء من الغد بكامل السلطة والحرية في المرور عبر مضيق هرمز

