غارة إسرائيلية تستهدف بلدة حاروف

ترامب: فقدنا 8 قتلى أميركيين في الحرب على إيران ولكن انظروا إلى عدد قتلاهم

القيادة المركزية الأميركية تقول الجيش الأميركي ضرب أكثر من 5000 هدف إيراني حتى الآن كما أنه ألحق أضرارا أو دمر 50 سفينة إيرانية