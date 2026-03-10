عراقجي لقناة بي بي إس الأميركية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأميركيين فهم وعدونا قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا ويرغبون بحل القضية النووية سلميا

التالي

عراقجي: الأميركيون والإسرائيليون ظنوا أن بإمكانهم في غضون يومين تغيير النظام وتحقيق نصر سريع وساحق لكنهم فشلوا وهذه الحرب مفروضة علينا وما نقوم به دفاع عن النفس ونواجه عدوانا غير قانوني