عراقجي: الأميركيون والإسرائيليون ظنوا أن بإمكانهم في غضون يومين تغيير النظام وتحقيق نصر سريع وساحق لكنهم فشلوا وهذه الحرب مفروضة علينا وما نقوم به دفاع عن النفس ونواجه عدوانا غير قانوني

