عراقجي لقناة بي بي إس: حذرنا دول المنطقة مسبقا من أن الولايات المتحدة إذا هاجمتنا فسنهاجم قواعدها ومنشآتها في الشرق الأوسط

عراقجي لقناة بي بي إس: الحرب ستمتد لتشمل المنطقة بأسرها وهذه هي عواقب العدوان الأميركي ولسنا مسؤولين عن ذلك وتصريح ترامب أن إيران هي التي هاجمت مدرسة الفتيات سخيف

عراقجي: الأميركيون والإسرائيليون ظنوا أن بإمكانهم في غضون يومين تغيير النظام وتحقيق نصر سريع وساحق لكنهم فشلوا وهذه الحرب مفروضة علينا وما نقوم به دفاع عن النفس ونواجه عدوانا غير قانوني