القناة 15 الإسرائيلية: الجيش يقرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مع الضربة الأولى وعدد منهم كانوا ينتشرون على الحدود مع الأردن

