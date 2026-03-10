الكرملين بشأن إيران: بوتين يعرض خيارات للوساطة وسبلا للتهدئة

الكرملين بشأن مقترحات بوتين حول إيران خلال اتصال هاتفي مع ترامب: لن نكشف عن التفاصيل

القناة 15 الإسرائيلية: الجيش يقرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مع الضربة الأولى وعدد منهم كانوا ينتشرون على الحدود مع الأردن