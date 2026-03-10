أ.ف.ب: حريق بمجمع صناعي في الإمارات إثر استهدافه بمسيّرات

التالي

المكتب الإعلامي لأبوظبي: الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة والواقعة لم تسفر عن تسجيل إصابات حتى الآن