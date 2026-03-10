المكتب الإعلامي لأبوظبي: الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة والواقعة لم تسفر عن تسجيل إصابات حتى الآن

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك