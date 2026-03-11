كرامي: ندرك أن التجربة السابقة مع التعليم عن بعد في المدارس الرسمية لم تكن بالمستوى الذي نطمح اليه ولكن عملنا على تحسين الية تدخلنا وتقليص العقابات التي واجهت التعليم الالكتروني

