جورج كتانة يؤكد للرئيس عون جهوزية الصليب الأحمر: 12 ألف متطوع لخدمة اللبنانيين

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة للرئيس جوزاف عون جهوزية الصليب الأحمر، بمختلف أقسامه، لمواكبة التطورات الأمنية المستجدة، مشيراً إلى وجود 12 ألف متطوع، بينهم 5 آلاف مسعف، ينتشرون على كامل الأراضي اللبنانية ومزوّدون بسيارات إسعاف وتجهيزات كاملة.



كما لفت إلى أن الصليب الأحمر يُعنى بتقديم مساعدات الإغاثة والإيواء والرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي، إضافة إلى تأمين وحدات الدم للمستشفيات والمحتاجين.



بدوره، نوّه الرئيس عون بتضحيات الصليب الأحمر، وقدّم تعازيه لكتانة باستشهاد المسعف يوسف عساف الذي سقط نتيجة القصف على بلدة مجدل زون خلال نقله مصابين.