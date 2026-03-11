رويترز عن الجريدة الرسمية: إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: وصول قافلة مساعدات إغاثية من المملكة الأردنية الهاشمية الى معبر المصنع الحدودي مقدمة الي الجمهورية اللبنانية - الهيئة العليا للإغاثة وكان في استقبالها الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي