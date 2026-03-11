سلام التقى وفد اتحاد الأفران... وسرور يؤكد توافر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من اتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة ناصر سرور، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وجرى البحث في موضوع استقرار تأمين رغيف الخبز خلال المرحلة الحالية.



وأوضح سرور بعد اللقاء أنه "تم تأكيد ضرورة عدم احتكار الخبز أو انقطاعه في أي منطقة"، لافتًا إلى "توافر الطحين والقمح في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء في المطاحن أو الأفران أو الشحنات الموجودة في البحر".



وقال: "كما تطرّق البحث إلى مسألة ارتفاع سعر الخبز، حيث شدد اتحاد الأفران على أن أي زيادة يجب أن تكون موضوعية وتراعي أوضاع المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، وألا تؤدي إلى مزيد من الضغط عليهم".