وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في وسط العاصمة طهران وشرقها

منظمة أوبك: التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة وقد يكون من السابق لأوانه تحديد تأثيرها إن وجد على توقعاتنا للنمو الاقتصاديّ العالميّ