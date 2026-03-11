وزير الداخلية الأميركيّ: احتياطيات النفط يمكن أن تستخدم للمواجهة وتتسبب في رفع أسعار النفط

أكّد وزير الداخلية الأميركيّ دوج بورجوم أنّ احتياطيات النفط يمكن أن تستخدم لمواجهة "مشكلة عبور موقتة" تتسبب في رفع أسعار النفط مع استمرار الضربات على إيران.



وقال، في مقابلة أجرتها معه فوكس نيوز: "بالتأكيد هذه هي الأوقات، التي يمكن أن تستخدم فيها تلك الاحتياطيات، لأنّ ما نواجهه هنا ليس نقصًا في الطاقة في العالم، بل مشكلة عبور موقتة".