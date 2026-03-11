الوكالة الوطنية: مسيرة إستهدفت دراجة نارية في بلدة حاريص

الرئيس عون اتصل بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وشكره على المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن إلى لبنان اليوم لإغاثة النازحين ضمن قافلة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية تم تجهيزها ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني لدعم لبنان

