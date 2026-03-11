الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية استهدفت بيك أب زراعي في منطقة الضليل على أطراف بلدة بوداي غرب بعلبك ولاإصابات

التالي

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا: الأطراف كلها يتحملون المسؤولية وندعوهم إلى الامتناع عن كل ما يعرّض أفراد اليويفيل للخطر