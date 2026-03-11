غارة تستهدف مدينة النبطية

التالي

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا: الموظفون المدنيون في اليونيفيل نُقلوا إلى الناقورة والبعض الآخر إلى خارج لبنان أو شمال نهر الليطاني ويبذلون أقصى جهودهم لتنفيذ القرار 1701