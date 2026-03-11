وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا: الموظفون المدنيون في اليونيفيل نُقلوا إلى الناقورة والبعض الآخر إلى خارج لبنان أو شمال نهر الليطاني ويبذلون أقصى جهودهم لتنفيذ القرار 1701

التالي

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: الأوضاع في لبنان تتفاقم والمدنيون يدفعون الثّمن من حيث النزوح والتعرّض للتحرّش أو الصدمات النفسية أو الأمراض كما أنّ نظام التعليم بخطر