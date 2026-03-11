مندوب لبنان في الأمم المتحدة: لبنان يواجه كارثة إنسانية حقيقية ونسعى إلى التخفيف من المعاناة لكن نرحّب باي دعم آخر لذلك ولا نقبل بتحويل لبنان إلى أرض حرب خارجية

وكالة الأنباء العمانية عن مسؤول بوزارة الطاقة: كل منتجات الوقود متوفرة وبمستوياتها الطبيعية ولا يوجد أي تأثير على استمرارية إمدادات النفط ومشتقاته

مندوب لبنان في الامم المتحدة: الشعب اللبناني لا يريد الحرب والحكومة لن تتراجع عن قراراتها واوليتنا وقف الحرب ومن حقنا ان نعيش في سلام