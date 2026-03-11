وكالة الأنباء العمانية عن مسؤول بوزارة الطاقة: كل منتجات الوقود متوفرة وبمستوياتها الطبيعية ولا يوجد أي تأثير على استمرارية إمدادات النفط ومشتقاته

مندوب لبنان في الأمم المتحدة: لبنان يواجه كارثة إنسانية حقيقية ونسعى إلى التخفيف من المعاناة لكن نرحّب باي دعم آخر لذلك ولا نقبل بتحويل لبنان إلى أرض حرب خارجية

