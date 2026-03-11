متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا

مندوب الكويت بالأمم المتحدة: نرفض ادعاءات إيران المضللة في الأمم المتحدة بأن أراضي الكويت استخدمت في الهجمات

وكالة الأنباء العمانية عن مسؤول بوزارة الطاقة: كل منتجات الوقود متوفرة وبمستوياتها الطبيعية ولا يوجد أي تأثير على استمرارية إمدادات النفط ومشتقاته