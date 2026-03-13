الوكالة الوطنية للإعلام: أربعة اشخاص تحت الأنقاض إثر غارة القليلة فجرا

التالي

السفير البابوي من القليعة الجنوبية: وجودي اليوم في الجنوب هو دلالة دعم لسكان هذه البلدة وعلينا أن نتعاون سويا وأنا سأعمل على تأمين المساعدات وضمان حفظ الأمن في منطقتكم وأنتم عليكم أن تكونوا يداً واحدة