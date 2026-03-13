السفير البابوي من القليعة الجنوبية: وجودي اليوم في الجنوب هو دلالة دعم لسكان هذه البلدة وعلينا أن نتعاون سويا وأنا سأعمل على تأمين المساعدات وضمان حفظ الأمن في منطقتكم وأنتم عليكم أن تكونوا يداً واحدة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك