أكسيوس عن مسؤول أميركي: رأينا أننا كبحنا إيران ونعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات وقد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة لإيران فما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة وهناك طرق عدة لصياغة الأمر

