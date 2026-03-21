أكسيوس عن مسؤول أميركي: نريد من إيران التزامات تشمل عدم وجود برنامج صواريخ لـ5 سنوات وعدم تخصيب اليورانيوم

أكسيوس عن مسؤول أميركي: نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد كما نشترط اتفاقيات ضبط تسلح مع دول المنطقة وحدا أقصى للصواريخ لا يتجاوز ألف كلم

أكسيوس عن مسؤول أميركي: رأينا أننا كبحنا إيران ونعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات وقد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة لإيران فما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة وهناك طرق عدة لصياغة الأمر