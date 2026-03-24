وزارة الصحة: استشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة مواطن بجروح أثناء توغّل الجيش الإسرائيليّ فجرًا إلى بلدة حلتا في قضاء حاصبيا واختطافه أحد شبان البلدة تحت غطاء ناريّ كثيف

