غارة من مسيرة إسرائيلية على دوار العلم في صور

وزارة الصحة: استشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة مواطن بجروح أثناء توغّل الجيش الإسرائيليّ فجرًا إلى بلدة حلتا في قضاء حاصبيا واختطافه أحد شبان البلدة تحت غطاء ناريّ كثيف

