ترامب لـ"إن بي سي": قادة إيران أقوياء لكنهم سيضطرون لاتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما إلا أن ذلك سيستغرق وقتا

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