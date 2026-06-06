هادي حبيش للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات: هذا المطار كان ممنوعا من فتحه بقرار واضح من حزب الله واليوم انكسر هذا القرار

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ميشال معوّض للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات: الإنماء ليس "شحادة" بل هو فرص عمل وهذا المطار قادر أن يؤمن أكثر من 6 و7 آلاف فرصة عمل وشكرا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولوزير الأشغال و"هيك بدنا وزراء أشغال"