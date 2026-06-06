وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليتوجّه إلى مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات وكان في استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا

وصول رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ليتوجّه إلى مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات وكان في استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا

هادي حبيش للـLBCI من مطار رينيه معوض - القليعات: هذا المطار كان ممنوعا من فتحه بقرار واضح من حزب الله واليوم انكسر هذا القرار