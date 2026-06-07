الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي استهدف بالقنابل العنقودية أطراف الريحان - قضاء جزين

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معلومات للـLBCI: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن حزب الله لا يزال يضرب شمال إسرائيل وبالتالي فإن لها الحق في ضرب الضاحية وستكون ضربة في مقابل ضربة فإذا ضرب حزب الله شمال إسرائيل مجدداً فستردّ إسرائيل بضرب الضاحية من جديد