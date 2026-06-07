معلومات للـLBCI: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن حزب الله لا يزال يضرب شمال إسرائيل وبالتالي فإن لها الحق في ضرب الضاحية وستكون ضربة في مقابل ضربة فإذا ضرب حزب الله شمال إسرائيل مجدداً فستردّ إسرائيل بضرب الضاحية من جديد

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معلومات للـLBCI: سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض تواصلت منذ الصباح مع مسؤولين في الخارجية الأميركية عقب تواتر معلومات عن تصعيد إسرائيلي