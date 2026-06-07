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o
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o
كسروان
23
o
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ترامب لـ"إن بي سي": نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية
آخر الأخبار
2026-06-07 | 09:22
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ترامب لـ"إن بي سي": نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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