ترامب لـ"إن بي سي": نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية

ترامب لـ"إن بي سي": نحن وإيران قريبون جدا من توقيع اتفاق لكنني أضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية

معلومات للـLBCI: سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض تواصلت منذ الصباح مع مسؤولين في الخارجية الأميركية عقب تواتر معلومات عن تصعيد إسرائيلي