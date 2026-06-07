غارة إسرائيلية على الحوش - صور

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية رد على هجوم حزب الله الأخير بالصواريخ

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية رد على هجوم حزب الله الأخير بالصواريخ

ترامب لـ"إن بي سي": من المستبعد استخدام قواتنا الإضافية بالشرق الأوسط لكن أعتقد أننا سنبقيها حتى ننجز الأمر تماما