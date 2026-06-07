النائب فيصل كرامي: ننظر الى السعودية كشقيقنا الاكبر وأي مساس بالطائف هو مساس باستقرار لبنان ونطالب بتطبيقه كاملا

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النائب فيصل كرامي: نقف الى جانب الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والدستور اللبناني ولن نكون الا في هذا الموقع وندعم رئيس الجمهورية وهو رجل شجاع يفعل ما يقول