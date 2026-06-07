النائب فيصل كرامي: نقف الى جانب الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والدستور اللبناني ولن نكون الا في هذا الموقع وندعم رئيس الجمهورية وهو رجل شجاع يفعل ما يقول

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النائب فيصل كرامي: نؤكد تمسكنا بإقرار قانون العفو العام ولن نقبل بقانون عفو مفصل على قياس أحد ولن نقبل بعفوٍ يتجاوز المظلومين الإسلاميين ولن نقبل بأن يبقى هذا الملف رهينة الحسابات السياسية والانتخابية