النائب فيصل كرامي: اذا دُعيتُ الى جلسة لمجلس النواب ولم يكن قانون العفو على جدول أعمالها فإن موقفي واضح "المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة"

النائب فيصل كرامي: نؤكد تمسكنا بإقرار قانون العفو العام ولن نقبل بقانون عفو مفصل على قياس أحد ولن نقبل بعفوٍ يتجاوز المظلومين الإسلاميين ولن نقبل بأن يبقى هذا الملف رهينة الحسابات السياسية والانتخابية

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