النائب فيصل كرامي: نؤكد تمسكنا بإقرار قانون العفو العام ولن نقبل بقانون عفو مفصل على قياس أحد ولن نقبل بعفوٍ يتجاوز المظلومين الإسلاميين ولن نقبل بأن يبقى هذا الملف رهينة الحسابات السياسية والانتخابية

النائب فيصل كرامي: اذا دُعيتُ الى جلسة لمجلس النواب ولم يكن قانون العفو على جدول أعمالها فإن موقفي واضح "المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة"

النائب فيصل كرامي: اذا دُعيتُ الى جلسة لمجلس النواب ولم يكن قانون العفو على جدول أعمالها فإن موقفي واضح "المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة"

النائب فيصل كرامي: نقف الى جانب الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والدستور اللبناني ولن نكون الا في هذا الموقع وندعم رئيس الجمهورية وهو رجل شجاع يفعل ما يقول