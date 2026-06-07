جيروزاليم بوست عن مصادر: إسرائيل سترد على إيران ولا تزال تدرس موعد الرد وحجمه

يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: سنرد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا

يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: سنرد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا

وزيرة الخارجية البريطاني: المفاوضات يجب أن تستمر من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومن أجل السلام والاستقرار ومن أجل الاستعادة الكاملة للتجارة العالمية