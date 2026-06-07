وزيرة الخارجية البريطاني: المفاوضات يجب أن تستمر من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومن أجل السلام والاستقرار ومن أجل الاستعادة الكاملة للتجارة العالمية

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