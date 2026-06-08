الجيش الإسرائيليّ: الهجوم دمر قدرات دفاع جويّ كانت طهران تنشرها لاستعادة دفاعاتها

النائب رازي الحاج للـLBCI: على الرئيس بري أن يتحمل مسؤولية وعليه اتخاذ موقف إذ يجب أن يتعهّد بتسليم سلاح حزب الله

النائب رازي الحاج للـLBCI: على الرئيس بري أن يتحمل مسؤولية وعليه اتخاذ موقف إذ يجب أن يتعهّد بتسليم سلاح حزب الله

وكالة نقلًا عن الحرس الثوريّ الإيرانيّ: الرد على الهجوم الإسرائيليّ على مجمع للبتروكيماويات بإطلاق صاروخ على مصنع مماثل في حيفا