النائب رازي الحاج للـLBCI: على الرئيس بري أن يتحمل مسؤولية وعليه اتخاذ موقف إذ يجب أن يتعهّد بتسليم سلاح حزب الله

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النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن نرفض مبدأ التسويات ولن نقبل بالعودة إلى ما قبل 2 آذار في إدارة الحكم في لبنان... لن نقبل بمعادلة "واحد بيكسّر ونحن منعمّر"